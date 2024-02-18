В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.

Об этом в воскресенье Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно информации, магнитуда землетрясения составила 3,2.

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