https://news.day.az/society/1638359.html Третье за сутки землетрясение на Каспии
Третье за сутки землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло еще одно землетрясение.
Об этом в воскресенье Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно информации, магнитуда землетрясения составила 3,3.
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