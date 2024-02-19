В Баку в отеле произошел пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в отеле MONT INN на улице Ага Нематуллы Наримановского района Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, к месту происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной охраны.

Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны пожар был локализован и потушен в короткие сроки.

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