https://news.day.az/society/1638413.html В Баку в отеле произошел пожар - ФОТО
В Баку в отеле произошел пожар - ФОТО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в отеле MONT INN на улице Ага Нематуллы Наримановского района Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС Азербайджана, к месту происшествия были незамедлительно привлечены силы Государственной противопожарной охраны.
Благодаря оперативному вмешательству подразделений пожарной охраны пожар был локализован и потушен в короткие сроки.
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