https://news.day.az/society/1638440.html Предупреждение в связи с пыльной погодой в Баку - как долго продлится?
Предупреждение в связи с пыльной погодой в Баку - как долго продлится?
Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.
Как сообщила Day.Az главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, концентрация пыли в воздухе Баку превышает норму в 1.7-2 раза.
"Пыльная погода носит локальный характер в зависимости от метеорологической ситуации и, как ожидается, будет наблюдаться в течение дня", - сказал он.
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