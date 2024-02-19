Предупреждение в связи с пыльной погодой в Баку

- как долго продлится?

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода.

Как сообщила Day.Az главный инженер группы мониторинга загрязнения окружающей среды Рена Аллахвердиева, концентрация пыли в воздухе Баку превышает норму в 1.7-2 раза.

"Пыльная погода носит локальный характер в зависимости от метеорологической ситуации и, как ожидается, будет наблюдаться в течение дня", - сказал он.

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