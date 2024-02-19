Сегодня в Азербайджане ожидается магнитная буря.

Как сообщает Day.Az, магнитная буря начнется примерно в 12:00 и продлится до 15:00, после чего ослабнет.

Отметим, что магнитная буря может негативно сказаться на здоровье людей и привести к сбоям в работе электронных устройств.

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