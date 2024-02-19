Ичеришехер стал символом официального календаря UNESCO

Государственный историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбран в качестве одного из символов официального календаря UNESCO на 2024 год.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", это достояние Азербайджана стало одним из 12 избранных для календаря памятников истории и культуры мира.

Ичеришехер был выбран среди 1157 памятников из 168 стран мира.

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