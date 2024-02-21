Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра местами в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление составит 770 мм рт.ст., относительная влажность - 80-90%.

В регионах Азербайджана, преимущественно в горных и предгорных районах ожидаются временами осадки, снег. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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