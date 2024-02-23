В Ханкенди обнаружен арсенал армянского вооружения

В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов.

Об этом сообщили Day.Az в МВД.

Было отмечено, что в ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий 22 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 8 единиц автоматического оружия различных марок, 3 пистолета, 1 пулемет, 3 винтовки, 8 гранат, 43 магазина, 2297 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

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