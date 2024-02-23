Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 24 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков. Но ночью и вечером в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 773 мм рт.ст. до 776 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - выпадет снег, местами осадки примут интенсивный характер. Временами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-4° тепла, днем - 4-7° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 1° тепла.

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