В Германии прошла акция памяти жертв Ходжалинского геноцида

В Германии перед Кельнским собором проведена акция, посвященная 32-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, в акции, организованной Центром азербайджанцев Европы, приняли участие азербайджанцы, проживающие в Кельне и прилегающих к нему городах, представители общин, питающих дружественное отношение к Азербайджану.

Сначала прозвучал государственный гимн Азербайджана, затем минутой молчания была почтена память погибших в Ходжалы и шехидов, отдавших жизнь за родные земли. Председатель Центра азербайджанцев Европы Заур Алиев, заместитель председателя Сардар Алиев, член правления центра Газанфар Кязымов, члены семей шехидов и другие участники отметили, что, хотя со времени Ходжалинского геноцида прошло 32 года, тем не менее проживающие за рубежом азербайджанцы не забыли горечи тех страшных дней, что азербайджанская диаспора регулярно проводит различные мероприятия с тем, чтобы зачинщики Ходжалинского геноцида понесли заслуженное наказание.

Было подчеркнуто, что Xoджалинский геноцид является преступлением против человечества и человечности, что данная трагедия не единственный акт геноцида, совершенный aрмянами на протяжении истории, озвучены лозунги на немецком и азербайджанском языках для признания этой резни актом геноцида.

Участники мероприятия продемонстрировали на акции информационные плакаты, отражающие армянский вандализм, жителям города были розданы изданные на немецком и английском языках книги, флаеры, брошюры. Фотовыставка, отражающая ужасы Ходжалинского геноцида, вызвала интерес у местной общественности.

Мероприятие с участием более 200 человек, державших в руках государственные флаги Азербайджана, Турции и Германии, завершилось исполнением увертюры "Кероглу".

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