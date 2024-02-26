Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 4-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 774 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорьях 13-18° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.

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