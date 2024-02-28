Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 29 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но днем в некоторых пригородах столицы возможен небольшой моросящий дождь. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-8° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 775 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорьях 12-16° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.

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