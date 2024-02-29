В Ходжалы из массового захоронения извлечены останки еще одного несовершеннолетнего

Из обнаруженного в Ходжалы массового захоронения были извлечены останки еще одного несовершеннолетнего.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры проводится расследование по факту обнаружения массового захоронения во время земляных работ, проводимых в рамках капитальных реставрационно-строительных работ в центре (вблизи бывшей ковровой фабрики) освобожденного от армянской оккупации города Ходжалы.

В результате продолжающихся следственных действий на указанной территории сегодня были обнаружены человеческие останки, принадлежащие еще одному несовершеннолетнему. Тем самым установлено, что человеческие останки, захороненные в массовом захоронении, принадлежат как минимум 5 лицам (из них 2 несовершеннолетних), которые подвергались бесчеловечному обращению и физическому насилию.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия с целью полного выявления захороненных на этом месте человеческих останков.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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