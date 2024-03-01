В Баку ожидается потепление

Обнародован прогноз погоды на 2 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла. Атмосферное давление опустится с 771 мм. рт. ст до 767 мм. рт ст. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный.

Ночью от 3° мороза до 2° тепла , днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3°мороза до 2° тепла .

Ночью и утром в горных территориях на дорогах ожидается гололедица.

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