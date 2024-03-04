https://news.day.az/society/1642176.html В правоохранительных органах опровергли информацию касательно ИВ Гянджи
В правоохранительных органах опровергли информацию касательно ИВ Гянджи
В ряде местных СМИ прошла информация о якобы проведении спецоперации в исполнительной власти города Гянджа.
Как сообщили Day.Az в правоохранительных органах, распространяемая информация не отражает действительность.
В исполнительной власти города Гянджа также опровергли данную информацию.
Отметим, что согласно распространенной информации, якобы были задержаны первый заместитель главы исполнительной власти Гянджи Самед Томуев и другие заместители, а также начальник отдела архитектуры и строительства аппарата главы исполнительной власти Гянджи, главный архитектор Эльхан Мамедов.
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