В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается предпраздничный вторник - "Од чершенбеси".

Как сообщает Day.Az, "Од чершенбеси" это второй после "Су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз.

В этот день, по поверьям, обновляется огонь. "Од чершенбеси" оповещает о том, что до весны и нового года остается уже совсем немного времени. Вместе с тем, тепло и огонь небесный, превратив снега в воду и далее осушив ее, обнажают землю, источник богатства и плодородия.

В "Од чершенбеси" принято разжигать костры и перепрыгивать через них. По народному поверью, огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы, и все худшее, что было в старом году, сгорает в пламени этого костра. Болезни, страдания, природные бедствия, грехи "пожираются" огнем, и человек заново рождается. Нужно перепрыгивать через костер три, а лучше семь раз, и произносить при этом "Ağırlığım-uğurluğum odda yansın!" ("Пусть мои невзгоды сгорят в этом огне!"). Костер никогда не гасят водой. Он должен погаснуть сам. Пепел собирается и выносится подальше от дома - так несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, будут удалены вместе с пеплом.

Огонь считается продолжением Солнца, олицетворяет тепло, в котором люди так нуждаются после зимы. Начиная с глубокой древности, огонь стал для человека отождествлением тепла, хранителем очага, следовательно, символом жизни. Огонь как мифологизированный символ имеет место и в тюркских легендах. Для древних огузов, предков азербайджанцев, огонь, костер был символом солидарности, единства.

Не случайно, что в древнем эпосе азербайджанцев "Китаби - Деде Горгуд" огонь несет одну из основных смысловых нагрузок произведения. Даже количество разводимых костров имело конкретную символику. Если на высоком холме разводили один костер, он призывал огузов к единству, два костра - оповещали об опасности над родным краем и призывали на борьбу с врагом, если же над горой разжигали три костра - это означало о победе над врагом и народном торжестве.

Для наших предков огонь был больше чем просто природное явление. Наверное, поэтому в тюркских языках слово "очаг" ("колыбель огня") означает также родной дом, край.

Подобный почет, оказываемый в мироощущении наших предков огню, нашел отражение и в ритуалах праздника Новруз, неотъемлемым символом которого является костер.

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