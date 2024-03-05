Мероприятие на тему "Гендерное равенство в стандартизации" проходит в Азербайджане

Азербайджанский институт стандартизации проводит мероприятие под названием "Гендерное равенство в стандартизации".

Как сообщает во вторник Day.Az, в мероприятии принимают участие генеральный директор Азербайджанского института стандартизации Ильхам Байрамов, заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Саадат Гахраманова, депутат Милли Меджлиса (парламент), член комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Севиль Микаилова, председатель Ассоциации развития женского предпринимательства Сакина Бабаева и другие лица.

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