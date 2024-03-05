Сабина Алиева о необходимости увеличения количества психологов в школах

Крайне необходимо усиление мер по повышению осведомленности о негативных последствиях насилия в отношении детей, о недопустимости насилия и механизмах защиты от него, увеличение штата имеющихся психологов в образовательных учреждениях в соответствии с численностью обучающихся с привлечением профессиональных и специализированных психологов.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом, выступая в Милли Меджлисе (парламент) с ежегодным докладом "О защите прав человека в Азербайджанской Республике" за 2023 год, сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Она также отметила, что в целях организации лечения несовершеннолетних, страдающих наркозависимостью, в специализированных медицинских учреждениях должны быть приняты меры по созданию соответствующих отделений, увеличению количества таких учреждений, применению современных методов лечения и реабилитации лиц, страдающих наркоманией, с учетом загруженности наркологических лечебных учреждений и большого числа лиц, ожидающих лечения.

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