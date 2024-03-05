Землетрясение в Азербайджане

В 15:10 по местному времени в азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 45 км, его магнитуда составила 3,3.

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