https://news.day.az/society/1642445.html Землетрясение в Азербайджане
Землетрясение в Азербайджане
В 15:10 по местному времени в азербайджанском секторе Каспийского моря произошло землетрясение.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.
Согласно информации, очаг землетрясения залегал на глубине 45 км, его магнитуда составила 3,3.
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