Идет подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев в поселок Кяркиджахан

Ведется подготовка к возвращению бывших вынужденных переселенцев в поселок Кяркиджахан города Ханкенди.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев, 5 марта председатель госкомитета Ровшан Рзаев встретился с группой жителей поселка Кяркиджахан.

Было отмечено, что по поручению главы азербайджанского государства ведется подготовка к возвращению в поселок Кяркиджахан бывших вынужденных переселенцев.

Также было подчеркнуто, что в этом году в поселок будет переселена первая группа бывших вынужденных переселенцев.

Участники встречи выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за постоянное внимание и заботу.

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