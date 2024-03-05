Возник глобальный сбой в соцсетях

- пользователи не могут зайти в свои аккаунты

В некоторых странах наблюдается сбой в работе X (Twitter), YouTube, сервисов Google, TikTok и других крупных сайтов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сервис по отслеживанию сбоев сайтов и порталов Downdetector.

19:45

Пользователи Facebook и Instagram сообщают о масштабных сбоях в работе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает сервис по отслеживанию сбоев сайтов и порталов Downdetector.

Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступает из США.

Также фиксируются сообщения о сбоях из Азербайджана, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и других странах.

19:33

В Азербайджане в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.

Сообщается, что в Facebook пользователи не могут войти в аккаунт, а в Instagram перестала обновляться лента.

Следует отметить, что официальных заявлений по этому поводу пока не было.

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