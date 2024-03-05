Возник глобальный сбой в соцсетях - пользователи не могут зайти в свои аккаунты
В некоторых странах наблюдается сбой в работе X (Twitter), YouTube, сервисов Google, TikTok и других крупных сайтов.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сервис по отслеживанию сбоев сайтов и порталов Downdetector.
19:45
Пользователи Facebook и Instagram сообщают о масштабных сбоях в работе.
Как передает Day.Az, об этом сообщает сервис по отслеживанию сбоев сайтов и порталов Downdetector.
Наибольшее количество жалоб о неполадках обоих сервисов поступает из США.
Также фиксируются сообщения о сбоях из Азербайджана, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Испании и других странах.
19:33
В Азербайджане в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой.
Сообщается, что в Facebook пользователи не могут войти в аккаунт, а в Instagram перестала обновляться лента.
Следует отметить, что официальных заявлений по этому поводу пока не было.
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