https://news.day.az/society/1642494.html В Азербайджане будут введены новые нормы питания для больных туберкулезом
В Азербайджане будут введены новые нормы питания для больных туберкулезом
В Азербайджане для больных туберкулезом будут введены новые нормы питания
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.
Так, экспертами разрабатываются новые обогащенные нормы питания для больных туберкулезом.
Отмечается, что необходимо уделять особое внимание питанию больных туберкулезом, так как это играет крайне важную роль в их выздоровлении.
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