Обнародовано количество школ находящихся в неудовлетворительном состоянии

"В Азербайджане, по официальным ,данным, около 800 школ нуждаются в ремонте".

Как сообщает Day.Az, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за 2023 год.

Таким образом, вопрос о ремонте школ планируется решить не в течение года, а в определенные сроки. Мы считаем, что школы в регионах нуждаются в быстром ремонте и восстановлении:

"Согласно Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, к 2026 году планируется довести удельный вес школ с обновленной материально-технической базой до 86%. В инвестиционных расходах государственного бюджета на 2023 год на осуществление работ по строительству, ремонту и реконструкции образовательных учреждений страны предусмотрено 186,6 млн. манат, и распределение этих средств по конкретным объектам осуществлялось на основе предложений заказчиков, согласованных с Министерством экономики".

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