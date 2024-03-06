Более 5 тыс. учителей получили 35% надбавки к зарплате

"Неспособность завершить процесс сертификации учителей нарушает принцип равноправия людей".

Как сообщает Day.Az, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за 2023 год.

Было отмечено, что сегодня сертификация учителей является одним из основных критериев повышения их заработной платы.

Также, поскольку этот процесс проводится не в каждой части страны, его ускорение очень важно:

"Неспособность завершить процесс нарушает принцип равноправия людей. Так как в Джалилабадском районе не проводится аттестация учителей, то повышение заработной платы, произведенное по этому критерию, на них не распространяется".

Также было отмечено, что в 2023 году в сертификации приняли участие 31 тыс. 300 преподавателей, из них 23 тыс. 200 успешно прошли этап тестирования и собеседования. Установлены надбавки в размере 35% к должностному окладу 5 тысяч 300 педагогов, прошедших сертификацию, и 10% к должностному окладу 17 тысяч 900 педагогов.

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