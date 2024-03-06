https://news.day.az/society/1642539.html В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов
В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 5 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 винтовка, 1 граната, 23 запала, 11 магазинов, 570 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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