В Ханкенди обнаружено большое количество боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 5 марта на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 винтовка, 1 граната, 23 запала, 11 магазинов, 570 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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