Сколько процентов населения Азербайджана составляют женщины?

На начало 2024 года женщины составляли 50,2 процента от общей численности населения Азербайджана, из 112,6 тысячи младенцев, родившихся в прошлом году, 46,9 процента составляли девочки.

Как сообщили в среду Day.Az в Государственном комитете по статистике Азербайджана, 82,7 процента учителей в общеобразовательных учреждениях страны, 79,4 процента в средних специальных учебных заведениях, 58,7 процента в высших учебных заведениях и две трети врачей составляют женщины. Девочки составляют 46,6 процента обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 62,5 процента обучающихся в средних специальных учебных заведениях и половину обучающихся в высших учебных заведениях.

59,2 процента научных работников страны составляют женщины, которые играют исключительную роль в развитии науки. За последние 10 лет число женщин с научной степенью доктора наук увеличилось в 1,6 раза, а с научной степенью доктора философии - в 1,5 раза (7 - действительные члены Национальной академии наук Азербайджана, 9 - члены-корреспонденты).

Азербайджанские женщины активно участвуют в социально-экономической жизни страны, и их удельный вес в общей численности занятого населения по предварительным данным составляет 47,9 процента. Среди государственных служащих удельный вес женщин составляет 29,4 процента, а среди индивидуальных предпринимателей - 22,7 процента.

Растет и количество женщин-депутатов в Милли Меджлисе (парламент). Если в 1990 году женщины составляли 4,3 процента всех депутатов, в 2000 году - 10,7 процента, то сегодня удельный вес женщин-депутатов в стране достиг 17,9 процента.

Одним из примечательных фактов является то, что количество женщин, получающих водительские права для управления транспортными средствами, увеличивается из года в год. Таким образом, удельный вес женщин в общем количестве получивших водительские права лиц увеличился с 4,6 процента в 2008 году до 12 процентов в 2023 году.

Таким образом, азербайджанские женщины принимают активное участие как в социально-экономической, так и в общественно-политической жизни страны", - говорится в сообщении Госкомстата.

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