Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 7 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман, небольшая морось, к ночи возможны осадки. Умеренный северо-западный ветер к вечеру временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм. рт ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана, начиная с горных территорий, местами ожидаются переменные осадки, прогнозируется снег, местами интенсивный. Ночью и утром временами туман, западный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-6° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем от 3-6° тепла.

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