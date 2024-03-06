https://news.day.az/society/1642638.html Внесена ясность в вопрос о преподавании русского языка в школах Карабаха
Внесена ясность в вопрос о преподавании русского языка в школах Карабаха
В школах Карабаха возможно преподавание русского языка при наличии резерва педагогических кадров.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров.
"В школах созданы все условия, но мы испытываем нехватку кадров, которые преподают русский язык", - подчеркнул Э.Багиров.
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