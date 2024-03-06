Внесена ясность в вопрос о преподавании русского языка в школах Карабаха

В школах Карабаха возможно преподавание русского языка при наличии резерва педагогических кадров.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, выступая на брифинге для СМИ, заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Эшги Багиров.

"В школах созданы все условия, но мы испытываем нехватку кадров, которые преподают русский язык", - подчеркнул Э.Багиров.

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