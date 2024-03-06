Ряду школ в Азербайджане сделаны серьезные предупреждения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, в старших классах возникают проблемы с посещаемостью.

"За последние две недели в школах был проведен мониторинг и выявлены недостатки, связанные с посещаемостью. В связи с этим были сделаны серьезные предупреждения. Мониторинги будут продолжены", - сказал Багиров.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!