В Баку прошла конференция «Практика оценки и управления рисками в области безопасности полетов» - ФОТО
5 марта 2024 года в г. Баку в штаб-квартире Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет) при поддержке авиакомпании "Silk Way West Airlines" прошла Научно-практическая конференция "Практика оценки и управления рисками в области безопасности полетов".
В работе конференции приняли участие более 40 специалистов авиационных властей, авиакомпаний, аэропортов государств региона. Участникам конференции были представлены доклады:
- Практика оценки рисков в авиакомпании Азербайджанской Республики.
- Цифровизация процессов управления рисками в авиакомпании.
- Управление рисками утомляемости - биоматематическая модель и её практическое применение в авиакомпании.
- Оценка рисков в авиакомпании "Эйр Астана".
- Использование риск-ориентированного подхода в организациях ГА в условиях неопределенности на основе теории нечетких множеств (Fuzzy Sets).
- Разработка и применение автоматической системы управления рисками.
- Практика оценки рисков: обмен опытом
В рамках конференции, кроме докладов была также проведена первая презентация Автоматической системы управления рисками, разработанной в рамках проведенной научно-исследовательской работы сотрудниками Межгоссовета.
Основной задачей данного мероприятия было оказание практической помощи специалистам авиационных администраций, авиакомпаний и аэропортов в обеспечении оценки и управления рисками в области безопасности полетов.
Участники конференции отметили актуальность представленных докладов и приняли активное участие в их обсуждении, уделили большое внимание обмену опытом, поделились ценными предложениями и рекомендациями по представленным докладам, подчеркнули важное значение проведенного мероприятия для обеспечения безопасности полетов и развития гражданской авиации региона, отметили также высокий уровень организации мероприятия.
Материалы, представленные на конференции, легли в основу работы авиакомпаний региона для практики оценки рисков в системе управления безопасностью полетов.
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