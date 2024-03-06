При организации Фонда Nargis открылась благотворительная ярмарка "Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə", знаменующая для жителей и гостей Баку приход весны, сообщает Day.Az. Эта ярмарка, которая проводится с 2019 года, создает настоящую атмосферу Новруза в центре нашего города и дает надежду многим семьям. Таким образом, все средства, собранные от финансовой поддержки спонсоров ярмарки и аренды построенных на ярмарке домов, идут на покрытие расходов на лечение и содержание детей, страдающих различными заболеваниями.

По случаю открытия ярмарки на территории площади Фонтанов была организована грандиозная концертная программа. Концерт в очередной раз провела профессиональная команда Özel Media. Выступившие Тунзаля Агаева, Гюльянаг Мамедова, Нармин Керимбекова, Мятанет Искендерли, Расул Эфендиев, Намиг Гарачухурлу, Нигяр Джамал, Натаван, Амина, Аян, Мехин, Чинара Меликзаде, Надир Рустамлы, Мурад Ариф, Айсель, Эльнур, Джейхун Зейналов, Диляра Кязымова, Самира Эфенди, Лала Мамедова, Севиль Севиндж, Яшар Юсуб, Эльчин Джафаров, Аяз Бабаев, Гюнай Ибрагимли, Надир Гафарзаде, Ахмед Мустафаев, Дарвиш Банд, Вагиф Нагиев подарили каждому гостю хорошее настроение.

Благотворительная ярмарка "Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə" будет работать по 30 марта ежедневно с 11:00 до 23:00.

Официальными партнерами мероприятия являются Исполнительная власть города Баку, ОАО Azərişıq, Bakı Abadlıq Xidməti, Государственное рекламное агентство Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", служба безопасности Pasha Holding, ООО Baku Strafor Kesim и HazırCavab. Благотворительная ярмарка проводится при поддержке компаний-спонсоров PASHA Holding, Azercell, Coca-Cola, R Group Holding, Azerlotereya, TESS, Trendyol, Lays, Xırta-Xırt и Eat me Kumpir.

Ярмарка состоит из 35 больших и 20 маленьких домиков, 3 двухэтажных ресторанов, различных конструкций и декораций, связанных с праздником Новруз, небольших киосков, игровой зоны, фотозоны, 7D-кинотеатра, "дома ужасов", комнаты-лабиринта и различных тематических уголков. Подробная информация о ярмарке и карта ярмарки отображаются на двух больших мониторах, установленных на территории ее проведения.

Как и каждый год, специальными гостями ярмарки станут юные воспитанники интернатов, детских домов, приютов, различных учреждений социального обслуживания.

Гости ярмарки смогут попробовать сладости, изысканные блюда национальной и зарубежной кухни по доступной цене, купить эксклюзивные сувениры и подарки, поиграть в игры, подходящие для всех возрастов, сфотографироваться, а главное, разделить волнение и радость Новруза, любимый праздник нашего народа.

Уважаемые бакинцы и гости нашего города, ждём каждого из вас на благотворительной ярмарке "Torpaq əlimdə, bahar ürəyimdə"! Давайте вместе поприветствуем приход весны!

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