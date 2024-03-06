https://news.day.az/society/1642728.html В офисе Toplum TV проведен обыск
В офисе Toplum TV проведен обыск
В офисе Toplum TV проведен обыск.
В среду в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия по поступившей информации в связи с деятельностью группы лиц в офисе, расположенном по адресу: г. Баку. Наримановский район, ул. Ю.В.Чеменземинли, 98 B, а также по другим адресам.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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