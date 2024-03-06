Расширены обязанности минздрава Азербайджана

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 3 июня 2015 года "Об утверждении Порядка регулирования цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами".

Премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление в связи с этим, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, минздрав будет раз в месяц в электронном виде представлять в Секретариат Тарифного (ценового) совета изменения в данных государственного реестра лекарственных средств (истечение срока государственной регистрации, перерегистрация, смена компании-производителя, смена страны-производителя, новый объем упаковки).

Изменение данного постановления может быть произведено в соответствии с "Положением о порядке подготовки, согласования, принятия и опубликования проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти", утвержденным указом Президента Азербайджана от 6 октября 2023 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!