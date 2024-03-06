В Азербайджане арестовано должностное лицо, создавшее условия для уклонения от военной службы

Генеральной прокуратурой совместно с Государственной службой Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу продолжаются комплексные мероприятия против нарушений законодательства, допущенных в сфере призыва на военную службу.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву, сообщает Day.Az.

В результате оперативных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о том, что военнослужащий Гумбат Набиев, занимавший должность старшего офицера призывного отдела Низаминского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву города Баку, во время исполнения своих служебных обязанностей получал взятки от граждан, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело.

Проведенными оперативно-следственными мероприятиями были выявлены обоснованные подозрения в том, что Гумбат Набиев, работая на указанной должности, сначала получил в качестве взятки определенную сумму в обмен на предоставление гражданину права на временную отсрочку, а затем потребовал крупную сумму в обмен на предоставление этому лицу документа о непригодности к действительной военной службе в мирное время, ограниченной годности в военное время.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Гумбат Набиев был задержан в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса, на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществлявшего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования будет обеспечено выявление и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступного деяния.

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