https://news.day.az/society/1642812.html В Лачине изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие
В Лачине изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие
Сотрудниками Лачинского районного отдела полиции изъято огнестрельное оружие.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции профилактических мероприятий была обеспечена добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия.
В ходе указанных мероприятий сотрудниками полиции было изъято еще 3 единицы огнестрельного оружия различного калибра. Мероприятия в этом направлении продолжаются.
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