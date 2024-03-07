В Лачине изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие
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Сотрудниками Лачинского районного отдела полиции изъято огнестрельное оружие.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции профилактических мероприятий была обеспечена добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

В ходе указанных мероприятий сотрудниками полиции было изъято еще 3 единицы огнестрельного оружия различного калибра. Мероприятия в этом направлении продолжаются.

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