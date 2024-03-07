Снято ограничение движения на одной из центральных улиц Баку

В Баку снято ограничение на движение автотранспорта в связи с земляными работами на улице Теймура Эльчина, напротив Телетеатра, в направлении улицы Мехти Гусейна.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

Напомним, что движение на указанном участке было ограничено с вечера 6 марта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!