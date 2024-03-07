https://news.day.az/society/1642820.html Снято ограничение движения на одной из центральных улиц Баку - ФОТО
Снято ограничение движения на одной из центральных улиц Баку - ФОТО
В Баку снято ограничение на движение автотранспорта в связи с земляными работами на улице Теймура Эльчина, напротив Телетеатра, в направлении улицы Мехти Гусейна.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.
Напомним, что движение на указанном участке было ограничено с вечера 6 марта.
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