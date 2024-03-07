К сведению пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил выплату пенсий за март в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в Госфонде социальной защиты.

Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за март по другим регионам, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.

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