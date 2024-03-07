https://news.day.az/society/1642943.html К сведению пенсионеров
К сведению пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил выплату пенсий за март в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в Госфонде социальной защиты.
Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за март по другим регионам, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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