https://news.day.az/society/1643022.html Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан - ФОТО
Предотвращена контрабанда наркотических средств на территорию Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 6 марта в 06:30 в результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.
В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий на служебной территории было обнаружено и изъято 11 килограммов 250 граммов наркотических средств.
По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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