Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда наркотических средств на территорию Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 6 марта в 06:30 в результате бдительности пограничного наряда пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

В результате проведенных пограничных обысков и оперативных мероприятий на служебной территории было обнаружено и изъято 11 килограммов 250 граммов наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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