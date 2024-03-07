Ограничения на некоторых дорогах Баку

В связи с матчем между азербайджанским клубом "Карабах" и немецким "Байер 04" в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, введены ограничения на ряде дорог в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом.

Сообщается, что в связи с футбольным матчем, который пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, ограничено движение от пересечения улиц Моллы Панаха Вагифа и Джейхуна Гаджибейли в направлении ст. метро "Гянджлик", улицы Ахмет бея Агаоглу, перед стадионом имени Тофига Бахрамова, от пересечения проспекта Фатали хана Хойского и улицы Кероглу Рагимова в направлении ст. метро "Гянджлик", от пересечения улиц Насиб бека Юсифбейли и Джейхуна Гаджибейли к ст. метро "Гянджлик".

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