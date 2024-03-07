Дорожная полиция приступила к службе в Ханкенди
VTB-də MİNİMAL FAİZ DƏRƏCƏSİ İLƏ NAĞD KREDİT 10.49%-dən

Сотрудники Государственной дорожной полиции Азербайджана приступили к службе в городе Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, осуществляются организация и регулирование правил дорожного движения на территории города.

Сотрудниками полиции участникам движения разъясняются вопросы безопасности движения, проводятся профилактические работы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!