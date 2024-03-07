https://news.day.az/society/1643086.html Дорожная полиция приступила к службе в Ханкенди - ФОТО
Дорожная полиция приступила к службе в Ханкенди - ФОТО
Сотрудники Государственной дорожной полиции Азербайджана приступили к службе в городе Ханкенди.
Как сообщает Day.Az, осуществляются организация и регулирование правил дорожного движения на территории города.
Сотрудниками полиции участникам движения разъясняются вопросы безопасности движения, проводятся профилактические работы.
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