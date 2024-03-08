Президент Форума межрелигиозного диалога G20 подчеркивает важность борьбы с исламофобией

Необходимо принятие серьезных мер в борьбе с исламофобией.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент Форума межрелигиозного диалога G20 Кол Дурхам во время выступления на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"Односторонний подход не является эффективным решением. Столкнувшись с такой проблемой, как исламофобия, мы сделали все возможное, чтобы найти ее решение. Принятия символических законов было недостаточно. Перед лицом подобной проблемы необходимо принять практические меры", - добавил К.Дурхам.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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