В Сабирабаде произошел пожар

В городе Сабирабад сгорели легковоспламеняющиеся конструкции в одном из помещений трехкомнатного кафе общей площадью 130 кв.м.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Остальная часть кафе была защищена от огня. Возгорание было ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.

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