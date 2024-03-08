https://news.day.az/society/1643174.html В Сабирабаде произошел пожар
В Сабирабаде произошел пожар
В городе Сабирабад сгорели легковоспламеняющиеся конструкции в одном из помещений трехкомнатного кафе общей площадью 130 кв.м.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Остальная часть кафе была защищена от огня. Возгорание было ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны МЧС.
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