Спустя 32 года в Лачине сыграли свадьбу

Впервые за 32 года в Лачинском районе сыграли свадьбу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в селе Забух состоялась свадьба двух молодых жителей села Нурлана Ализаде и Гульнар Джафаровой.

Отпраздновать этот радостный день собрались все жители села. Также в свадебном торжестве, наряду с членами семей молодых, жителями села, приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов и другие официальные лица. Перед началом свадебной церемонии прозвучал Государственный гимн, минутой молчания была почтена память шехидов. Собравшиеся гости благословили жениха и невесту.

Отметим, что в селе Забух обеспечено постоянное проживание 211 семей (808 человек). В новых домах, построенных для них, созданы все необходимые условия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!