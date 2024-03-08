В Азербайджане ожидаются дожди и сильный ветер

С завтрашнего дня на территории Азербайджана усилятся дожди, будет дуть сильный ветер.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 9 марта до 11 марта местами ожидаются осадки. 10 марта в отдельных местах ожидается усиление осадков.

В районах Азербайджана с вечера 9 марта до утра 11 марта местами продолжатся осадки, в горных и предгорных районах выпадет снег. 10 марта в ряде регионов страны (Карабах и Восточный Зангезур, Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Центральный Аран, Горный Ширван, Нахчыван, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными. Западный ветер в отдельных местах усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги покроются льдом.

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