https://news.day.az/society/1643354.html В Астаре «ВАЗ 2107» врезался в электрический столб, есть погибший - ФОТО
В Астаре «ВАЗ 2107» врезался в электрический столб, есть погибший - ФОТО
8 марта около 22:40 Турал Ализаде 1998 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2107" в районе города Астара, потерял управление и врезался в опору линий электропередачи на обочине дороги.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.
В результате аварии водитель погиб, а находившийся в машине пассажир Мехди Аскерзаде получил травмы.
По данному факту проводится расследование.
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