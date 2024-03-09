8 марта около 22:40 Турал Ализаде 1998 года рождения, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2107" в районе города Астара, потерял управление и врезался в опору линий электропередачи на обочине дороги.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

В результате аварии водитель погиб, а находившийся в машине пассажир Мехди Аскерзаде получил травмы.

По данному факту проводится расследование.

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