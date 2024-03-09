Фактическая погода в Азербайджане

Обнародованы фактические погодные условия, наблюдаемые на территории Азербайджана.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сегодня на территории республики по состоянию на 9:00 местами наблюдались дожди, а в горных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Гахе составила 22 см, в Шаруре и Шахдаге - 2 см.

Количество выпавших осадков составило 20 мм в Гахе, 9 мм в Огузе, до 5 мм в Габале, Шеки, Загатале, Ярдымлы, Гобустане, Шамахе, Балакене, Грызе, Дашкесане, Гяндже, Исмайыллы, Губе, Гусаре, Шамкире, Шабране, Тертере, Лянкяране, Астаре, Нефтчале, Билясуваре, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

Туман наблюдался в Тертере, Евлахе, Барде, Нафталане, Шамкире, Товузе, Балакене, Загатале, Шеки, Гахе, Шамахе, Гобустане, Губе, Гусаре, Халтане, Габале, Грызе, Гёйчае, Лерике. Видимость ограничена до 200-500 метров.

Северо-западный ветер 8 марта в Мингячевире, Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 20 м/с.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн в море достигла 3 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 5 градусов тепла, в Нахчыванской АР - от 2 градусов мороза до трех градусов тепла, в низменных районах - до 5 градусов тепла, в горных районах - до 4 градусов мороза, в высокогорных районах - до 9 градусов мороза.

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