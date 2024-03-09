Сотрудники СГБ приняли участие в выставке технологий и кибербезопасности LEAP2024 и DeepFest

С 4 по 7 марта 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла международная выставка технологий нового поколения и кибербезопасности LEAP2024 и DeepFest.

Как сообщает в субботу Day.Az, на мероприятии, в котором приняли участие технологические гиганты и присутствовало большое количество участников из разных стран мира, эксперты и специалисты в соответствующей области обсуждали современные вызовы, решения кибербезопасности нового поколения на основе искусственного интеллекта, вопросы, связанные с управлением киберинцидентами в системах промышленного контроля, был проведен подробный обмен мнениями и обширные дискуссии относительно глобальных технологических целей до 2030 года.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных структур Азербайджана и частных компаний, действующих в республике, а также представители Службы государственной безопасности (СГБ).

В рамках мероприятия состоялась встреча между делегацией СГБ и руководящими должностными лицами компании "CİSCO".

Говоря о том, что благодаря особому вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в стране была проделана важная работа по устойчивому развитию технологической сферы, глава Оперативного центра кибербезопасности СГБ Давуд Рустамов отметил, что в Азербайджане ускоренно идет процесс цифровизации, создаются технопарки, на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуются такие инновационные проекты, как "умное село" и т.д.

При этом была представлена ​​обширная информация о проделанной работе в направлении обеспечения безопасности критически важных информационных инфраструктур, совершенствования национальной законодательной базы в рассматриваемой сфере, развития платформы обмена информацией о киберугрозах, расширения международного сотрудничества, особо было подчеркнуто, что позиции Азербайджана в глобальном индексе кибербезопасности значительно улучшились, а компании "CISCO" была высказана благодарность за важные проекты, реализуемые в Азербайджане.

На состоявшейся встрече представители компании "CİSCO" отметили, что компания, которую они представляют, продолжит реализовывать инновационные проекты в Азербайджане и в этом плане придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном.

В заключение, касаясь важности и результатов встречи, было подчеркнуто, что на начальном этапе компанией "CİSCO" были согласованы новые возможности сотрудничества по цифровой акселерации в Азербайджане, а также по расширению новых образовательных программ в области кибербезопасности и передаче передового опыта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!