Продолжится ли нестабильная погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем 6-8 ° тепла. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах выпадет снег, ночью и утром будет туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 2-5°мороза, днем от 2°мороза до 3 ° тепла.

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