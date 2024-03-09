В Шамахе произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщает Day.Az, природное явление зафиксировано на территории села Меликчобанлы.

По словам жителей села, перед извержением вулкана на территории был слышен гул. Затем лава, вышедшая из глубины земли, распространилась по поверхности почвы. Выбросы брекчии достигали высоты около до 10-15 метров. Характерный для таких вулканов столб пламени не был зафиксирован во время извержения.

Хотя в настоящее время извержение прекратилось, глубинное кипение продолжается.

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