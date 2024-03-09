В Баку арестован соучредитель Toplum TV

Соучредитель Toplum TV, медиаэксперт Алескера Ахмедоглу (Мамедли) приговорен к заключению под стражу на 4 месяца.

Как передает Day.Az, решение было вынесено в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

В настоящее время рассматривается представление об одном из основателей Третьей республиканской платформы Руслане Иззетли.

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