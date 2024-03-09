https://news.day.az/society/1643549.html В Баку арестован соучредитель Toplum TV
В Баку арестован соучредитель Toplum TV
Соучредитель Toplum TV, медиаэксперт Алескера Ахмедоглу (Мамедли) приговорен к заключению под стражу на 4 месяца.
Как передает Day.Az, решение было вынесено в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.
В настоящее время рассматривается представление об одном из основателей Третьей республиканской платформы Руслане Иззетли.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре